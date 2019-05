Für Tatjana ist der Traum, Germany's next Topmodel 2019 zu werden, geplatzt! Weil das Transgender-Model im Vergleich zu ihren Mitstreiterinnen zu wenig Fortschritte machte und Gastjuror Bill Kaulitz (29) mit seiner Wild-Card lieber Kandidatin Sayana vor dem Show-Aus rettete, flog Tatjana in der vergangenen Folge aus der Show. Damit landete sie auf dem achten Platz. Nun, da sie den begehrten Titel nicht mehr ergattern kann: Wem würde die 21-Jährige den Sieg am ehesten gönnen?

Tatjana scheint keinen Groll gegen ihre Konkurrentin Sayana zu hegen, die nun statt ihr Teil der Top sieben ist – denn: "Meine persönliche Favoritin ist Sayana!", stellt die Blondine jetzt im Bild-Interview klar. Ihren GNTM-Exit sieht sie recht entspannt. "Ich sage mir immer: Alles passiert aus einem guten Grund und das stärkt mich", erklärt die Leipzigerin.

Während Sayana die 21-Jährige vor allem auf beruflicher Ebene überzeugte, konnte Ex-Teilnehmerin Theresia bei ihr im zwischenmenschlichen Bereich punkten. "Ich hätte nie im Leben gedacht, eine so tolle Freundin in einem TV-Format kennenzulernen. Sie ist ehrlich, tolerant, liebenswert und ich habe mit ihr unheimlich viel Spaß", schwärmt die Achtplatzierte von der Ulknudel.

Instagram / _r.say_ Sayana, Model

Anzeige

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Anzeige

Instagram / tatjana.gntm.2019 Ex-GNTM-Kandidatinnen Theresia und Tatjana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de