Auch in dieser Woche hat der Wildcard-Fluch wieder ein Opfer gefordert! Schon in den vergangenen Folgen von Germany's next Topmodel mussten sich die zwei Model-Anwärterinnen Catharina (19) und Joelle nach ihrem Wildcard-Weiterkommen nur eine Woche später von der Show verabschieden. Und auch Tatjana, die in Folge zwölf dank Gast-Jurorin Paris Hilton (38) eine Runde weiterkam, ereilte dasselbe Schicksal: Die Blondine ist raus!

Beim Foto-Shooting in schwindelerregender Höhe konnte die Blondine Heidi Klum (45) mit ihrem Auftritt nicht überzeugen: "Zwischen Katalog und Over-Acting, so sieht das aus. Auch schon letzte Woche hing sie hinterher", bewertete Heidi die Session. Vor allem bei der abschließenden Dance-Performance mit Drag Queen Miss Vanjie und Cäcilia zum Song "Do You Believe" von Cher (72) sahnte Tatjana keine Lorbeeren ab – Modelmama Heidi und Jury-Gast Bill Kaulitz (29) waren mehr als enttäuscht. Diese Leistung konnte die Chef-Jurorin nicht mit einem Bild belohnen – während die Wacklerinnen Cäcilia und Sayana, dank Bills Wildcard, ein Foto erhielten, wurde Tatjana verabschiedet. "Du bist eine Inspiration für uns alle, du bist etwas besonderes", waren Heidis abschließende Worte an die Transgender-Beauty. "Mir wird die Zeit wirklich fehlen, es wären nur noch zwei Wochen gewesen, ich bin so traurig", kommentierte die Ausgeschiedene zuletzt.

Trotz großer Enttäuschung ist Tatjana stolz auf ihre Leistung – sie hat immerhin Platz acht belegt! Im Promiflash-Interview vor einigen Wochen war noch die Top zehn ein großes Ziel der Leipzigerin: "Top ten, das ist so der vorletzte Meilenstein. Das ist wirklich so die engste Auswahl von Heidis Mädchen."

