Bei Katzenberger-Cordalis ist Teamwork angesagt! Daniela (32) und Ehemann Lucas (51) sind für jeden Spaß zu haben. Mit ultrawitzigen Netz-Posts mit ihrem Liebling im Hintergrund amüsiert die Katze regelmäßig ihre Fans – ob durch alte Throwbacks, Familienfotos mit Grimasse oder kultige Tanz-Videos. Doch auch bei Danis Schönheitspflege legt der Musiker richtig fleißig Hand an – und hilft mit viel Körpereinsatz bei einer besonderen Haarwasch-Session!

Denn bei der Katze war erst wieder kürzlich ein Extensions-Waschtag angesagt! Die blonden Tressen spühlt die TV-Beauty regelmäßig über der Badewanne aus, und dieses Mal mithilfe von Lucas: Auf Instagram postet die 32-Jährige ein Foto davon, wie sie ihr blondes Fake-Haar mit dem Duschkopf seelenruhig ausspühlt. Ihr Gatte hält währenddessen die Haarverlängerungen fest und steht dafür mit seinen Füßen auf dem Rand der Badewanne – dabei wirft der Sänger seiner Frau einen etwas verwirrten Blick zu: "Bin ich froh, dass er sich bei mir über nichts mehr wundert", witzelte die Katze über den Schnappschuss.

Die Mega-Harmonie untereinander erklärt die Reality-Queen sich auch mit einer haarigen Anspielung: "Unser Geheimnis ist, dass wir uns kennen. Also wirklich kennen, mit allen Haaren und so", sprach sie in ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" an.

