Zusammen schwitzen macht einfach mehr Spaß! Das wissen offenbar auch Lucas Cordalis (51) und Daniela Katzenberger (32), die von ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (3) ganz schön auf Trab gehalten werden. Die Katze arbeitet aber auch schon fleißig an ihrem Sixpack für den Sommer. Dabei wird sie von ihrem Ehemann unterstützt: Der 51-Jährige begleitete sie jetzt zu einer morgendlichen Trainingseinheit ins Fitnessstudio!

Auf Instagram teilte Lucas ein gemeinsames Spiegel-Selfie – aufgenommen in der Muckibude. Dabei strahlen die Turteltauben bis über beide Ohren und Danielas durchtrainierter Bauch sticht dank eines kurzen Sport-Oberteils ebenfalls ins Auge. "Guten Morgen aus dem Gym", wünschte der Musiker seinen Followern in der Bildunterschrift. Bei denen kam das Paarbild bestens an. "Ach, ihr zwei seid einfach genial. Danke, dass es euch gibt", kommentierte zum Beispiel ein User begeistert.

Erst vor wenigen Wochen brachte Daniela ihre Fans mit zwei Story-Aufnahmen ihrer Kehrseite fast um den Verstand. Passenderweise hatte die 32-Jährige die Schnappschüsse mit dem Hit "Bubble Butt" von Major Lazer unterlegt.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im April 2019 beim Training

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Januar 2019 bei einer Gym-Session

Instagram / danielakatzenberger Reality-Star Dani Katzenberger

