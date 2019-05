Sylvie Meis (41) hat einen prominenten Verehrer! Erst seit wenigen Wochen ist die schöne Moderatorin wieder Solo: Nach nur fünf Monaten trennte das Model sich von seinem Partner Bart Willemsen. Der neue Single-Status der Mutter eines Sohnes scheint besonders einem zu gefallen: Bonez MC (33)! Für den Rapper erfüllte sich nun nämlich ein lang gehegter Traum: Er traf auf seine Traumfrau Sylvie!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 187 Strassenbande-Künstler nun gleich mehrere Aufnahmen mit der 41-Jährigen, die beim Basketball-Spiel der Hamburg Towers entstanden waren. Weitere Paparazzi-Fotos zeigen die beiden zudem bei einem angeregten Gespräch, Bonez scheint Sylvie förmlich anzubeten – doch was läuft da wirklich? "Wir sind beide große Fans der Hamburg Towers, und es war toll, sich zufällig am Spielfeldrand wieder getroffen zu haben!", entschärfte Sylvie den vermeintlichen Flirt im Bild-Interview.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 33-Jährige sich an die Ex von Rafael van der Vaart (36) ranmacht: Schon vor einem Jahr bettelte der Rapper förmlich um ein Date mit der Beauty und lud sie via Social Media auf ein laktosefreies Eis ein. Die Niederländerin ist zudem die einzige Person, deren Insta-Account Bonez abonniert hat – seit Samstag folgt Sylvie ihm zurück.

Getty Images Sylvie Meis im November 2018 in Berlin

Anzeige

Franck,Patrick / Action Press Bonez MC und Sylvie Meis bei einem Spiel der Hamburg Towers

Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MC und Sylvie Meis in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de