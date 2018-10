Diese beiden dominieren aktuell die Deutschrap-Szene wie kein anderer! RAF Camora (34) und Bonez MC (32) veröffentlichten vor wenigen Tagen ihr zweites Kollaboalbum "Palmen aus Plastik 2" – und das wird kommende Woche mit ziemlicher Sicherheit wie sein Vorgänger einmal mehr den deutschen Chart-Thron erobern. Die beiden Musiker sind bekannt dafür, mit ihrer Zusammenarbeit regelmäßig Rekorde zu brechen. Doch warum feiern eigentlich alle RAF und Bonez?

Seit ihr zweites gemeinsames Baby physisch und digital auf dem Markt ist, haben Raphael Ragucci und John Lorenz Moser, wie die beiden gebürtig heißen, schon wieder die Grenzen der Musikbranche gesprengt: 14 Songs ihrer Platte landeten gerade auf Platz eins bis vierzehn der deutschen Spotify-Charts! Was die Jungs anfassen, wird zum Hit. Doch die Kollaboration des attraktiven Wahlberliners und des 187 Strassenbande-Mitglieds begann 2016 eigentlich aus reinem Spaß, wie es in einer Pressemitteilung ihres Labels Universal Music heißt. Aus Spaß wurde dann ganz schnell ein Erfolg der Superlative: Mit der Debüt-Scheibe erreichte das Duo 34 Mal Gold, zehn Mal Platin und ein Mal Doppelplatin – ob das "Palmen aus Plastik 2" noch toppen kann? Mit ihrem einzigartigen Stilmix aus Deutschrap, Afro-Trap und Dancehall scheinen RAF und Bonez auf jeden Fall gerade den richtigen Nerv zu treffen.

Und das merkt man auch an den Tausenden begeisterten Reaktionen auf RAFs Instagram-Account: "Das ist das beste Album, was ihr jemals gemacht habt. Bleibt weiter dran und zerberstet alles!" oder "Die CD ist richtig krass geworden, macht weiter so" waren nur zwei der aufgeregten Fan-Kommentare. Doch die Anhänger müssen sich offenbar keine Sorgen machen, dass das eventuell das letzte gemeinsame Projekt der beiden gewesen sein könnte. Denn RAF erklärte auf Insta: "Ob wir Party machen, uns die Zähne putzen oder mit Ferraris fahren, ist jetzt mal egal: Wir machen Platz für das Wesentliche, nämlich die Musik!" Wenn das mal keiner Ankündigung gleich kommt.

Keuenhof, Rainer / ActionPress RAF Camora und Bonez MC auf dem Lollapalooza Festival in Berlin 2018

Keuenhof, Rainer / ActionPress 187 Strassenbande-Star Bonez MC auf dem Lollapalooza Festival 2018 in Berlin

Keuenhof, Rainer / ActionPress RAF Camora und Bonez MC, Deutschrapper

