Frauen an die Spitze – der beliebteste UK-Royal ist eine Sie! Was die Suchanfragen im Netz betrifft, hatte Herzogin Meghan (37) nach einer im April veröffentlichten Analyse eines Vergleichsportals die Nase vorn. Ihr Name wird pro Monat offenbar fast eine Million Mal in eine Suchmaschine eingegeben, ihre Schwägerin Herzogin Kate (37) schaffte es dagegen nur auf ein Drittel davon. Doch welches Mitglied des britischen Königshauses steht bei euch ganz hoch im Kurs?

In einer Umfrage hatte Promiflash nun nach dem Royal-Liebling der Leser gefragt – und das Ergebnis fiel eindeutig aus: Mit rund 60 Prozent und etwa 3.900 Stimmen wurde Kate an die Spitze gewählt. Damit hatte die Herzogin von Cambrige einen deutlichen Vorsprung gegenüber ihrem Mann William (36), dessen Bruder Harry (34) und Meghan. Und auch die Queen (93), Prinz Philip (97) und Prinz Charles (70) konnte die brünette Dreifachmama somit ausstechen. Mit rund 16 Prozent landete Meghan auf dem zweiten Platz – deutlich hinter ihrer Schwägerin. Harry und William folgten auf Platz drei und vier.

Mit gerade einmal vier Prozent und 269 Stimmen schaffte es die Queen an die fünfte Stelle. Ihr Ehemann und ihr Sohn schnitten mit einem und 0,4 Prozent noch schlechter ab.

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2019

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Getty Images Die britischen Royals beim 50. Jubiläum des Prinzen von Wales

