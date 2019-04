Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beliebteste Royal im ganzen Land? Als Aushängeschilder der britischen Monarchie stehen die Mitglieder des Königshauses bereits ganz grundsätzlich im Fokus der Öffentlichkeit. In letzter Zeit scheint das mediale Interesse aber besonders hoch zu sein – nicht zuletzt wohl aufgrund der bevorstehenden Geburt von Baby Sussex, um die sich aktuell die wildesten Gerüchte ranken. Aber welches Mitglied des Königshauses übt ganz grundsätzlich die größte Faszination auf das Volk aus?

Diese Frage hat sich auch das Portal Vergleich.org gestellt und zu diesem Zweck eine Untersuchung durchgeführt: Analysiert wurden offenbar die Anfragen, die bei Google in Bezug auf die einzelnen Royals eingegangen sind. Wie das Vergleichsportal ermitteln konnte, führt Herzogin Meghan (37) mit 992.530 Suchanfragen pro Monat aktuell das Ranking der beliebtesten Angehörigen der königlichen Familie an. Auf den nachfolgenden Plätzen listet das Portal Herzogin Kate (317.730 Suchanfragen), Prinz Harry (253.140 Suchanfragen), Queen Elizabeth II. (176.400 Suchanfragen) und schließlich Prinz William (86.480 Suchanfragen).

Dass Herzogin Meghan die Tabelle der beliebtesten Royals aktuell anführt, dürfte kaum verwundern. Immerhin hat das neueste Mitglied der Royals von Anfang an besondere Aufmerksamkeit vonseiten der Öffentlichkeit genossen: Aufgrund ihrer Rolle in der Anwaltsserie Suits war sie bereits vor ihrem Eintritt in die britische Monarchie eine Person des öffentlichen Lebens. Mit der Geburt von Baby Sussex wird das Interesse jedoch möglicherweise noch weiter wachsen.

Getty Images H. Kate, Q. Elizabeth II., H. Camilla, P. William, P. Charles, P. Harry und H. Meghan im März 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im März 2019 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2019 in Dagenham

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2018 in Edinburgh

Getty Images Prinz William im Februar 2019 in Belfast



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de