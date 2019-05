Sie hat ihre große Liebe gefunden! Auch in diesem Jahr wird wieder die Crème de la Crème der Promi-Welt über den roten Teppich der Met Gala schlendern. Vor zwei Jahren hatten Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) für die Überraschung des Abends gesorgt: Die Schauspielerin und der Sänger zeigten sich spontan zusammen auf dem Red Carpet. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und dieser Auftritt scheint ein Teil ihrer Lovestory zu sein. Im Netz schwärmte Priyanka jetzt von ihrem Aufeinandertreffen bei dem Mega-Event!

Auf ihrem Instagram-Kanal erinnerte sich die Bollywood-Schönheit anlässlich der heutigen Met Gala an die von 2017. Wie sie in vorherigen Interviews bereits verraten hatte, hatten sie und Nick sich spontan dazu entschieden – obwohl sie nicht zusammen waren – gemeinsam für die Fotografen zu posieren, denn sie hätten sich schließlich gekannt. “Die Geschichte, die ich definitiv unseren zukünftigen Kindern erzählen werde”, schwärmte Priyanka nun in ihrer Story zu einem gemeinsamen Foto. Als Anlehnung an die Hitserie How I Met Your Mother schrieb sie auch noch: "How I Met Your Father”.

Kennengelernt hat sich das Traumpaar ursprünglich bei der After-Show-Party der Oscar-Verleihung, wie die beiden in einer Fragerunde des Magazins Vogue ausplauderten. “Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt: ‘Wo bist du mein ganzes Leben lang gewesen?’”, erklärte Nick strahlend.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Getty Images Priyanka und Nick Jonas

Frazer Harrison/Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Billboard Music Awards 2019

