Daniela Katzenberger (32) ist ready für den Sommer! Während sich die Bewohner Deutschlands zurzeit nur sporadisch über Frühlingstemperaturen freuen können und so manches Mal noch am Bibbern sind, genießt die Katze schon jetzt die Wärme Spaniens. Wie sehr sie die südliche Sonne anbetet, zeigt sie ihrer Community via Social Media. Auf einem Foto trägt Dani einen türkisen Bikini und gewährt einen Blick auf ihren knackigen Po.

Wie die Mama von Sophia Cordalis (3) auf ihrem Instagram-Profil demonstriert, ist ihre Figur schon richtig in Form für die Urlaubssaison. Frech streckt sie in einem Swimming-Pool ihr rundes Hinterteil Richtung Kamera und lacht dabei ausgelassen.

Die Follower überschütten Danis heiße Kehrseite mit Komplimenten. Über 50.000 Fans haben das Pic bereits geliked. Einer von zahlreichen Usern schreibt dazu: "Nichts auszusetzen, außer dass du schon deine Sommerfigur hast und ich nicht." Was haltet ihr von dem Bild aus dem Hause Katzenberger? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019 auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2019

