Sie fühlt sich einfach pudelwohl! Daniela Katzenberger (32) richtete vor Kurzem mit Gatte Lucas Cordalis (51) ihr neues gemeinsames Zuhause ein. In der Reality-TV-Serie der Kultblondine "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" wird dokumentiert, wie die beiden Auswanderer einen neuen Lebensabschnitt auf der Sonneninsel planen. Heißt das für Dani nun Goodbye Deutschland für immer? Die 32-Jährige kann ihrer Wahlheimat viel Positives abgewinnen!

In der RTL II-Sendung verrät Dani, dass für sie das Leben auf der spanischen Insel deutlich entspannter im Vergleich zu dem in Deutschland sei. "Natürlich ist es so, dass uns hier nur wenige Menschen kennen", meint die ehemalige Café-Besitzerin. Für sie sei das ein riesengroßer Vorteil. "Ich lebe hier viel freier. Ich kann einfach in den Supermarkt gehen, in die Stadt, mit Lucas und der Kleinen an den Strand", führt die Katze weiter aus.

Aktuell widmet Daniela aber all ihre Gedanken der neuen Wohnung. Auf sie und Lucas wartet noch einiges an Arbeit. "Wenn wir jetzt erstmal in der Wohnung leben, werde ich als aller erstes nackt Samba tanzen", freut sich Daniela in der TV-Doku.

Mehr dazu am Montag ab 21:15 Uhr bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" bei RTL II.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

RTL II Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im März 2019

RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia in ihrer neuen Reality-Show

