Was wäre Grey's Anatomy ohne Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo, 49)? Seit 15 Staffeln verfolgen die Fans der Arzt-Serie vor dem TV-Bildschirm, wie die Chirurgin versucht, mit allen möglichen Höhen und Tiefen in ihrem Leben fertig zu werden. Dreh- und Angelpunkt in ihrem Alltag ist das Grey Sloan Memorial Hospital. Dort setzt sich Meredith Tag für Tag für das Wohl ihrer Patienten ein. Könnte sie das nun ihren Job kosten?

Achtung, Spoiler!

In den USA läuft die 15. Staffel von "Grey's Anatomy " schon etwas länger im TV. Wie amerikanische Medien berichten, wird es in einer der neuesten Episoden ganz schön eng für Meredith. Denn: Um einer kleinen Patientin zu helfen, bricht die dreifache Mutter das Gesetz. Die Story: Die kranke Gabby ist nicht versichert. Daher füllt die Medizinerin die Papiere für die Operation mit dem Namen ihrer Tochter Ellis aus und begeht damit Betrug. Als Dr. Richard Webber (James, 64 Pickens Jr.) von dem Schwindel erfährt, reagiert er extrem wütend – so wütend, dass er sie feuert? Tatsächlich schmiedet Merediths Mentor schließlich einen Plan, um ihr doch aus der Patsche zu helfen. Ob der aufgeht, verrät die Folge allerdings noch nicht.

Die Schauspieler Ellen und James gehören zu den absoluten Serien-Urgesteinen. Sie sind seit Staffel eins mit dabei – und wenn es nach Ellen geht, sollte mit ihrer Rolle auch lange noch nicht Schluss sein. "Ich sage die ganze Zeit: 'Ich bin bereit, die Show hinter mir zu lassen und aufzuhören, bevor die Quoten sinken', aber die Quoten sinken nie", erklärte sie Anfang des Jahres in einem Interview.

