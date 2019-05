Bunt, bunter, Katy Perry (34)! Aktuell ist die modebewusste Popsängerin als Jurorin bei "American Idol" zu sehen – und begeistert mit ihren Outfits über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinweg Zuschauer und Fans. Zum Disney-Special der Show erschien die 34-Jährige sogar im kompletten Ursula-Kostüm, der bösen Meerhexe aus "Arielle, die kleine Meerjungfrau". Zur letzten Sendung trug Katy dagegen das wohl bunteste Kleid des bisherigen TV-Jahres!

In der Show vom vergangenen Sonntag zeigte Orlando Blooms (42) Liebste ziemlich viel Bein und zog in einem bunt geringelten Kleid die Blicke auf sich! So stahl sie ihren Kollegen Luke Bryan (42) und Lionel Richie (69) einmal mehr die Fashion-Show. Rot, Grün, Pink, Blau und viele weitere Farbnuancen schillerten den TV-Zuschauern dank dem stylischen Pailletten-Dress der Jurorin entgegen. Das hochgeschlossene Kleid mit den Trompetenärmeln kombinierte die Sängerin dabei mit großen, goldenen Statement-Ohrringen, die aus jeweils drei verschieden großen Kreisen zusammengesetzt waren. Zusammen mit den neonroten Plateau-Sandalen rundete sie ihr auffälliges 70er-Jahre-Outfit ab.

Auf dem Kopf trug die Sängerin dann auch noch eine bemerkenswert echt aussehende, platinblonde Perücke, die sie zu einer lässigen Frisur hochgesteckt hat. Was sagt ihr zu Katys kunterbuntem Look? Stimmt ab!

Kevin Winter/Getty Images for Coachella Musikerin Katy Perry beim Coachella Festival 2019

Amy Sussman/Getty Images Musikerin Katy Perry, April 2019

ÂEROTEME.CO.UK / MEGA Katy Perry, Sängerin

