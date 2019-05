Katy Perry (34) macht seit Jahren nicht nur mit ihrer Musik auf sich aufmerksam – auch ihre immer wechselnden Frisuren ziehen das eine oder andere Mal die Blicke auf sich. Ob lange oder kurze Haare, braune oder blonde Frise, die Verlobte von Orlando Bloom (42) kann einfach alles tragen. Doch mittlerweile hat sich die Sängerin wohl in einen Look besonders verliebt: Katy ist nach einem kurzen Langhaar-Ausflug wieder zu ihrem Pixie-Cut zurückgekehrt!

Ihren neuen, alten Look präsentierte die 34-Jährige erst kürzlich nach einem Dinner in London. Paparazzi lichteten die "Dark Horse"-Interpretin dort nämlich beim Verlassen eines Fisch-Restaurants ab. Gut gelaunt und in einem stylishen Wickelkleid flanierte die American Idol-Jurorin auf die Fotografen zu – dabei nicht zu übersehen: ihr lässiger Kurzhaarschnitt, der mittlerweile schon fast zu ihrem Markenzeichen geworden ist!

Erst vor einigen Tagen sah es bei Katy auf dem Kopf aber noch ganz anders aus. Auf Instagram präsentierte sich die Musikerin mit einer schulterlangen, blonden Mähne. Ihre Fans feierten den Look, lieben sie aber mit jeder Frisur: "Katy, du siehst mit kurzen oder langen Haaren wunderschön aus!"

Getty Images Katy Perry im November 2016

Anzeige

ÂEROTEME.CO.UK / MEGA Katy Perry in London

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de