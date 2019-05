Herzogin Meghan (37) ist endlich Mama! Wohl kaum eine andere Schwangerschaft ist verfolgt worden wie die der Duchess of Sussex. In den frühen Morgenstunden des 6. Mai erblickte ihr erster Sohn das Licht der Welt. Bis zuletzt war nicht bekannt, welches Geschlecht der neue Palastbewohner haben wird. Dabei hätte man vielleicht schon ahnen können, dass Meghan und ihr Liebster Prinz Harry (34) männlichen Nachwuchs bekommen – die Neu-Mama trug in den vergangenen neun Monaten verdächtig oft Blau!

Wie Hollywood Life berichtet: sogar ganze 14 Mal! Keine andere Farbe schien Meghan zuletzt so gut gefallen zu haben. Bei offiziellen Auftritten und Terminen trug die 37-Jährige ständig blaue Looks – egal ob Kleider, Röcke, Blazer oder Mäntel. Hauptsache blau! Für aufmerksame Royal-Fans habe daher die Verkündung des Geschlechtes keinen großen Wow-Effekt gehabt.

Für alle, die dieser Style-Prophezeiung keinen Glauben schenken mögen, dürfte es hingegen eine große Überraschung gewesen sein. Via Instagram wurde unter anderem mitgeteilt: "Der Sohn ihrer Königlichen Hoheiten wiegt 3,26 Kilogramm."

