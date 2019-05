David Beckham (44) ist eigentlich eine absolute Fashion-Ikone. Aber auch der stilsicherste Promi-Mann kann offenbar mal danebenliegen und sich – wortwörtlich – einen ordentlichen Fehltritt leisten. Ganz nach dem Motto “Oben hui, unten pfui” unterlief dem Ehemann von Designerin Victoria Beckham (45) nun nämlich ein kleines Mode-Malheur. Der Brite sorgte jetzt ausgerechnet mit einer unglücklichen Wahl seines Schuhwerks für Aufsehen!

Bei einem Dreh für einen neuen Werbespot seiner Kosmetiklinie House 99 wurde der Ex-Fußballer in altbackenen Sandalen gesichtet – darunter trug er knallrote Socken! Von den Fußgelenken aufwärts wurde es allerdings wieder weitaus modischer – und heißer: So trug David einen perfekt sitzenden Anzug in Navy und einen schwarzen Rollkragenpullover. Es lässt sich also vermuten, dass die Sandalen-Socken-Kombi nur eine bequeme Schuh-Variante für die Drehpausen war.

Trotzdem ließen die Twitter-User es sich nicht nehmen, über den ungewöhnlichen Look des 44-Jährigen herzuziehen: "Wow, David, jetzt werde ich dein Plakat von meiner Wand nehmen" und "Dass ausgerechnet David Beckham Socken in offenen Schuhen tragen würde, hätte ich echt nicht gedacht. Ist er gesund?", witzelten beispielsweise zwei Nutzer.

Lia Toby/WENN.com David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

John Sibley - WPA Pool/Getty Images David Beckham bei einer Veranstaltung in London, April 2019

Pablo Cuadra/Getty Images David Beckham in Madrid, 2019

