Gute Laune ist am Geburtstags-Morgen von David Beckham (44) garantiert! Erst vor wenigen Wochen feierte der Ex-Kicker den Ehrentag seiner Frau Victoria Beckham (45), heute darf er sich selbst über Glückwünsche freuen: Am heutigen Donnerstag wird der Brite 44 Jahre alt. Seine Liebsten bedachten den einstigen Fußball-Nationalspieler gleich morgens nicht nur mit hübsch verpackten Geschenken. David amüsierte sich über die frechen Karten von seinen Söhnen und bekam das Frühstück von seiner Tochter serviert.

In seiner Instagram-Story gab das Male-Model einen Einblick in die ersten Feierlichkeiten mit seiner Familie. Ein Sandwich mit Wurst, das seine Tochter Harper Seven (7) ihm geschmiert hat, liegt vor einer Auswahl an Geburtstagskarten mit lustigen Sprüchen darauf. "Dad, alt werden ist unvermeidlich – aber erwachsen werden ist optional!", steht auf der einen, auf einer anderen wird darüber gewitzelt, dass Becks inzwischen schon graue Haare hat: "Dad, ich habe dir diese Karte geholt, weil sie zu deinem Haar passt!" Daneben liegen einige in silbernem Papier verpackte Geschenke – und ein Deo, das David von seiner Frau bekommen hat. "Gut, ich hab' es mir gewünscht", erklärte der Ex-Sportler die kleine Gabe.

Auch im Netz gratulierten die Beckham-Sprösslinge ihrem Vater zu dessen Ehrentag – allerdings nicht ganz so frech. "Alles Gute zum Geburtstag, Dad. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Ich liebe dich so sehr", schrieb Romeo (16) zu einem witzigen Zunge-Raus-Selfie mit seinem Papa David und seiner Schwester Harper. Cruz (14) teilte ein Gratulations-Pic, auf dem auch sein ältester Bruder Brooklyn (20) zu sehen ist. Mama Victoria schloss sich den Glückwünschen ihrer Jungs mit einem süßen Liebes-Posting an.

Getty Images David und Victoria Beckham in London im Februar 2019

Instagram / romeobeckham David Beckham mit seinen Kindern Harper Seven und Romeo

Instagram / cruzbeckham David Beckham (r.) mit seinen Söhnen Brooklyn und Cruz

