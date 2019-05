Ellie Goulding (32) hat sich diesen Heiratsantrag vermutlich etwas anders vorgestellt! Im August vergangenen Jahres hatte Caspar Jopling um die Hand der Sängerin angehalten. Der Kunsthändler stammt aus einer einflussreichen britischen Familie. Er besuchte die Elite-Universitäten Eton College und Harvard und ist mit Prinzessin Eugenie (29) befreundet. Da wäre es naheliegend gewesen, wenn Caspar eine glamouröse Verlobung geplant hätte – Pustekuchen. Er hielt stattdessen beim Puzzle-Abend um Ellies Hand an.

Das war allerdings wahrscheinlich etwas anders geplant. "Ich glaube, er war zu aufgeregt und hat mir eine Woche früher einen Antrag gemacht", vermutete Ellie in der Talkshow von Jonathan Ross (58). Das Paar hatte sich einen gemütlichen Abend gemacht und gepuzzelt. Aber das Puzzle war offenbar zu leicht für Caspar. "Ich glaube, dass ihm langweilig wurde und dann hat er um meine Hand angehalten", berichtete Ellie weiter. Die Frage aller Fragen sei aber "aus irgendeinem Grund ziemlich romantisch" gewesen, schwärmte die Musikerin.

Nur eine Sache missfiel der Britin: Caspar unterließ während des Antrags den Kniefall. Das änderte Ellie aber schnell: "Ich meinte: ‘Knie dich hin'. Ich bin in dieser Hinsicht recht traditionell." Die Hochzeit soll Ende 2019 stattfinden, aber keine große Angelegenheit werden. Das Ganze werde "sehr schnell" über die Bühne gehen, kündigte die Braut in spe an.

Splash News Ellie Goulding und Caspar Jopling im Juni 2018

Getty Images Ellie Goulding im Februar 2019

Getty Images Ellie Goulding im November 2018

