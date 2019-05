Endlich gibt es Einzelheiten, in welcher Umgebung das erste Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) aufwachsen wird! Am Montag war es in den frühen Morgenstunden so weit: Der royale Rotschopf und die einstige Schauspielerin wurden Eltern eines Sohnes. Lange im Voraus wurde schon gemunkelt, wie die Neu-Mama wohl das Zimmer des Sprösslings gestalten wird: Nun scheint bestätigt, dass in dem Raum fürs Baby neutrale Grautöne vorherrschen werden!

Wie Mirror berichtet, sollen die Renovierungsarbeiten des Kinderzimmers auf Frogmore Cottage rund 175.000 Euro gekostet haben – Hilfe sollen sich die frischgebackenen Eltern bei einem deutschen Inneneinrichtungs-Unternehmen Auro gesucht haben, die unter anderem vegane Wandfarben vertreibt. Das Paar habe sich für natürliche und graue Töne entschieden haben. Die Firma aus Braunschweig verkündete dazu via Facebook: "Wir freuen uns, dass das Prinzenpaar sich für Produkte aus unserem Sortiment entschieden hat!"

Und auch zum Mobiliar sind bereits einige Infos bekannt: Meghan soll eine Krippe für umgerechnet 338 Euro bei ihrer Babyshower geschenkt bekommen haben. Im Rahmen der Sanierung soll das Kinderzimmer außerdem mit neuester Technologie ausgestattet worden sein, darunter einige Überwachungskameras und stimmungsvolle Beleuchtung, die per Smartphone gesteuert werden kann. Auf dem Boden soll sich zudem weicher Teppich befinden, damit sich das Krönchenkind beim Spielen und Krabbeln nicht verletzt.

