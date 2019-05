Endlich wagen Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) den nächsten Schritt! Schon seit vielen Jahren sind die Schauspielkollegen miteinander liiert – doch erst 2017 bestätigten sie ihre Liebe. Auch galt das Hollywood-Paar bislang als äußerst kamerascheu. Die roten Teppiche zahlloser hochkarätiger Veranstaltungen betraten sie immer getrennt. Bis jetzt: Bei der diesjährigen Met Gala gaben Katie und Jamie nun tatsächlich ihr öffentliches Pärchen-Debüt!

Mit seinem Auftritt auf dem Pink Carpet des Mega-Events dürfte das Duo etliche Blicke auf sich gezogen haben: Nicht nur, dass Katie und Jamie bis über beide Ohren strahlten und in aller Öffentlichkeit miteinander flirteten – die beiden Turteltauben hatten sogar ihre Outfits aufeinander abgestimmt! Während die Produzentin in einer märchenhaften violetten Robe mit auffälligen Pflanzenapplikationen erschien, trug der "Django Unchained"-Star einen schlichten Anzug – und hatte die Schuhe passend zu seiner Begleitung in einem knalligen Lilaton gewählt.

Laut Daily Mail reisten Jamie und Katie mit befreundeten Filmkollegen zur Met Gala an – und zwar in einem superschicken Partybus! Mit von der Partie seien Vampire Diaries-Hauptdarstellerin Nina Dobrev (30), "The Amazing Spiderman"-Hottie Andrew Garfield (35) sowie Serienstar Julia Garner gewesen.

