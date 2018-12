Sie scheuen sich nicht mehr, ihre Liebe zu zeigen: In letzter Zeit ging es bei Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) liebestechnisch ziemlich turbulent zu. Erst vor einigen Monaten hieß es, die beiden seien längst getrennt. Nur wenig später dementierte Katies Management diese Gerüchte – und die neusten Bilder dürften dies noch mal bekräftigen: Das Paar wurde jetzt hemmungslos knutschend auf einer Jacht abgelichtet!

Nach den Festtagen gönnen sich die beiden eine Auszeit in Miami. Paparazzi erwischten das Schauspieler-Paar jetzt auf einer opulenten Jacht vor dem Strand in Florida. Total vertieft küssen sich die Turteltauben – und eines wird bei diesen Bildern sofort klar: Das Paar schwebt höher als auf Wolke sieben. Katie schaut ihren Schatz immer wieder total verliebt an, während der "Django Unchained"-Darsteller seine Freundin liebevoll in den Arm nimmt.

Erst vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass das Pärchen bereits eine Hochzeit für 2019 plant. "Sie sind bereit, es offiziell zu machen", erzählte eine Quelle dem Onlineportal Radar Online. Demnach wollen Katie und Jamie sich das Jawort zur Winterzeit in Paris geben. Die 40-Jährige habe den Hollywood-Schnuckel mittlerweile überzeugen können sesshaft zu werden.

MEGA Katie Holmes und Jamie Foxx in Miami, Dezember 2018

