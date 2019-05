Benjamin Piwko (39) gibt ein Gesundheits-Update! In der vergangenen Let's Dance-Show kam es zu einem kurzen Schockmoment für die Fans des Gehörlosen: Während seiner flotten Jive-Performance mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) wollte der Kampfsportler einen schwierigen Sprung absolvieren – landete dabei jedoch unsanft auf dem Hintern und zog sich eine Verletzung am Kreuz-Darmbeim zu. Offenbar war dieser Sturz wirklich nicht ohne: Auch einige Tage später hat Benjamin immer noch Schmerzen!

Promiflash traf den "Let's Dance"-Kandidaten jetzt in Isabels Tanzschule in Hamburg, wo er berichtete: “Es tut immer mal wieder weh, ich kann deshalb nicht so gut trainieren wie ich es gerne würde." Doch Benjamin versucht, optimistisch zu bleiben: "Aber das Training macht trotzdem viel Spaß, weil wir eine superlustige Choreografie haben. Da müssen wir selbst auch immer mal lachen", verriet der 39-Jährige.

Dennoch sei ihr Training nun etwas eingeschränkt: “Es ist nichts gebrochen oder so, sondern was mit dem Muskel. Das kann schon noch ein paar Tage dauern. Das fühlt sich dann immer wieder so an wie ein Messerstich und dann ist es natürlich schwer, komplett 180 Prozent zu geben", erklärte Isabel im Interview. Doch sie sieht die Herausforderung sportlich: "Da müssen wir jetzt durch."

P.Hoffmann/WENN.com Benjamin Piwko bei der fünften "Let's Dance"-Show

Anzeige

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der vierten "Let’s Dance"-Show 2019

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko, "Let's Dance"-Duo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de