Kim Kardashian (38) und ihre Schwestern haben sich extravagant in Szene gesetzt! Der berühmte KarJenner-Clan gehörte wieder einmal zu den Gästen der New Yorker Met Gala – dort dürften die Ladys mit ihren superauffälligen Outfits am Montagabend sämtliche Blicke auf sich gezogen haben! Kylie Jenners (21) Dress verfügte beispielsweise über riesige violette Pom Poms und ihre Sis Kendall (23) erschien in einem leuchtend orangenen Federkleid. Für die Afterparty schmissen sich die Schwestern sogar noch farbenfroher in Schale!

Dass Kim mit ihrem Nude-Style beinahe auf dem Pink Carpet untergegangen war, machte sie mit ihrer anschließenden Kleiderwahl für den New Yorker Nachtklub Up & Down definitiv wieder wett! Die Ehefrau von Rapper Kanye West (41) bezauberte in einer hautengen hellblauen Latex-Kreation des Designers Thierry Mugler, die mit einem Mega-Ausschnitt bis unter ihren Bauchnabel ausgestattet war – und ihre Sanduhr-Figur perfekt umschmeichelte. Mit einer glitzernden Perücke, passenden Stiefeln und Stulpen rundete sie ihre Garderobe ab.

Auch Make-up-Mogulin Kylie legte bei der Afterparty noch mal einen Hammer-Auftritt hin: Sie wählte eine mit Steinchen besetzte türkise Netz-Robe mit einer Art Federschleier – und stimmte ihre Haare wie schon auf der Met Gala farblich darauf ab. Lediglich Kendall schlüpfte in eine schlichtere Kombi: einen heißen Business-Look aus einem weißen Blazer und einem Minirock.

Thirty Seconds To Mars-Frontmann Jared Leto (47), der die Reality-TV-Stars offenbar den ganzen Abend über begleitete, wechselte ebenfalls von seinem feuerroten, mit Steinchen verzierten Gewand in ein anderes Modell: ein schillerndes Hemd und eine violette Glitzer-Hose. Sein skurriles Accessoire – einen abgetrennten Puppenkopf, der seinem eigenen nachempfunden war – hatte er weiter bei sich. Welcher dieser Afterparty-Styles ist euer Favorit? Stimmt ab!

MEGA Kim Kardashian vor der Met Gala-Afterparty 2019

Neil Warner/MEGA Kylie Jenner bei der Met Gala-Afterparty 2019

Neil Warner/MEGA Kendall Jenner bei der Met Gala-Afterparty

Neil Warner/MEGA Jared Leto bei der Met Gala-Afterparty 2019

