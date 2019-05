Ging Oliver Pocher (41) mit diesem Witz zu weit? Auf die negative Bewertung durch die Let's Dance-Jury in der vergangenen sechsten Show stichelte der Komiker: "Ich habe den Boden leider nicht so richtig gesehen" – und nahm damit Bezug auf die Worte seines gehörlosen Konkurrenten Benjamin Piwko (39), der auf die Kritik für seinen Jive ähnlich reagiert hatte. Für diese Aktion wurde Oli prompt vom Studiopublikum ausgebuht. Was hielt Benjamin eigentlich von dem Scherz auf seine Kosten?

Promiflash traf den "Let's Dance"-Kandidaten jetzt im Tanzstudio seiner Show-Partnerin Isabel Edvardsson (36) in Hamburg – dort stellte Benjamin klar: "Oliver und ich verstehen uns super. Ich möchte keine Sonderbehandlung in irgendeiner Art. Oliver macht Witze über jeden." Dass der Comedian ihn gelegentlich auf den Arm nehme, zeige einfach, dass er ihn als ganz normal ansehe: "Das freut mich sehr", erklärte der Kampfsportler. Benjamin selbst hatte auch erst im Nachhinein von Olis Spruch erfahren, weil er am Freitag direkt nach seinem Tanz zum Physiotherapeuten musste.

Benjamins Profi-Trainerin Isabel hat eine ganz ähnliche Meinung: "Ich fand das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt", betonte sie im Interview. "Wir haben nur drüber gelacht. Oli halt", scherzte die Blondine weiter. Schließlich erwarte man quasi von ihm, dass er sich ein wenig über seine Mitstreiter auslasse. "Wir fanden das nicht schlimm und wer weiß, vielleicht sticheln wir ja am Freitag zurück", witzelte die 36-Jährige abschließend.

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der 5. "Let's Dance"-Show

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson

