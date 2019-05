Ist Oliver Pocher (41) mit diesem Witz zu weit gegangen? Auf die negative Bewertung durch die Let's Dance-Jury antwortete er: "Ich habe den Boden leider nicht so richtig gesehen" – und nahm damit Bezug auf die Worte seines gehörlosen Konkurrenten Benjamin Piwko (39), der auf die scharfe Kritik für seinen Jive ähnlich reagiert hatte. Für das Studio-Publikum war Olivers Kommentar ein No-Go und es buhte ihn ordentlich aus. Doch was sagen die Fernseh-Zuschauer dazu: dramatischer Fauxpas oder halb so wild?

In einer Promiflash-Umfrage stimmten insgesamt 13.764 Leser ab (Stand: 3. Mai, 10.35 Uhr). Und die sind sich relativ einig! Beachtliche 9.040 Teilnehmer (65,7 Prozent) finden: Olis Seitenhieb gegen Benjamin ging überhaupt nicht. Lediglich 4.724 Personen (34,3 Prozent) sind hingegen der Meinung, dass seine Aussage nicht böse gemeint war und auf keinen Fall so ernst genommen werden sollte.

Oliver hat bereits auf die Vorwürfe reagiert: Er betonte, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, seinen Konkurrenten anzugreifen. "Ich habe mich damit nicht auf Benjamins Leistung bezogen. [...] Wenn die Leute schlecht sind, suchen sie immer eine Ausrede, egal was, und wir haben ja anscheinend auch nicht so gut getanzt", erklärte der 41-Jährige, der mit seinem Cha-Cha-Cha gerade einmal 13 Jury-Punkte abgreifen konnte.

