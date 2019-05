Happy Birthday, Chiara Ferragni (32)! Am 7. Mai 2019 feierte die italienische Modebloggerin ihren Geburtstag und wurde 32 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag ließ es sich natürlich auch Ehemann Fedez (29) nicht nehmen, seiner Herzdame seine Glückwünsche auszusprechen. Und in diesem Jahr fielen diese offenbar besonders üppig aus: Zum Geburtstag gratulierte er seiner Chiara nicht etwa mit einem simplen Blumenstrauß – sondern schenkte ihr gleich ein ganzes Blumen-Meer!

Auf Instagram veröffentlichte die Fashion-Liebhaberin an ihrem Ehrentag eine Mini-Galerie, bestehend aus sechs Fotos und einem Video. Die Aufnahmen zeigen, wie die Blondine mit ihrem Liebsten und dem gemeinsamen Sohnemann um die Wette strahlt – umringt von unzähligen Vasen mit roten Rosen. "Was für eine wundervolle Überraschung von meinem Ehemann", verriet 32-Jährige ihren Followern in der Bildunterschrift den Anlass für die üppige Blumendekoration.

Fans der italienischen Style-Expertin wissen: Solche hübschen Schnappschüsse sind auf Chiaras Social-Media-Profilen nichts Ungewöhnliches. Immer wieder versorgt die Influencerin die Netzgemeinde mit emotionalen und privaten Einblick in ihr Liebes- und Familienleben.

Instagram / fedez Chiara Ferragni und Fedez im Mai 2019

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni im April 2019

Instagram / fedez Chiara Ferragni und Fedez im April 2019

