Das Feuer dieser Temptation Island-Liebe ist erloschen: Tabea Thomas und Vasfije Muharem haben sich getrennt! Eigentlich wollten die beiden als Single-Ladys die männlichen Kandidaten des Fremdgeh-Formats verführen – Anfang April gaben die beiden dann überraschend bekannt, sich während der Dreharbeiten ineinander verguckt zu haben. Nun verriet Tabea gegenüber Promiflash, warum ihre Beziehung zu Vasi nach einem halben Jahr gescheitert ist.

Sie habe gemerkt, dass in den vergangenen Wochen verschwunden sei, was sie als Paar ausgemacht habe, schilderte die Blondine. "Wir wollten alles miteinander teilen, immer ehrlich und direkt miteinander sein. Das hat zuletzt nicht mehr alles so geklappt. Deshalb war uns beiden dann in den letzten Wochen klar, dass es so nicht weitergehen soll, nicht weitergehen kann", führte Tabea weiter aus. Darum gehe nun jeder seinen eigenen Weg.

Noch vor knapp einem Monat hatten die beiden im Interview ihre Liebe gegen Zweifler verteidigt – nun ist also doch Schluss zwischen Tabea und Vasi. Dabei ging die Trennung von keiner der beiden im Speziellen aus, wie die TV-Bekanntheit weiter erklärte. "Wir wussten beide, dass es so nicht weitergehen kann. In den letzten Tagen haben wir jeder für sich die Gewissheit gewonnen, dass es keinen Sinn mehr macht", schilderte Tabea gegenüber Promiflash.

MB/Vasea "Temptation Island"-Kandidatinnen Vasfije Muharem und Tabea Thomas

Instagram / tabea.thomas Tabea Thomas, "Temptation Island"-Kandidatin

RTL Vasfije Muharem und Tabea Thomas, "Temptation Island"-Kandidatinnen

