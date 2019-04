Bei Temptation Island dreht sich momentan alles um Tabea Thomas und Vasfije Muharem! Die beiden Ladys traten in der Show als Verführerinnen an – doch statt Jagd auf vergebene Männer zu machen, verliebten sie sich ineinander und sind jetzt offiziell ein Paar. Doch wie nah kamen sich die Beautys während der Dreharbeiten? Nach eigener Aussage küssten sie sich nur – mehr sei zwischen ihnen nicht gelaufen. Mit-Kandidatin Giulie Santana scheint da aber ganz anderer Meinung zu sein!

So verrät Giulie im Gespräch mit Promiflash, dass Tabea und Vasi stets zusammen geduscht hätten. "Wir haben dann auch immer an der Tür gehorcht", gibt die Blondine zu. Was genau zwischen den Frauen im Badezimmer passiert sei, wüsste sie zwar nicht, aber: "Es kann gut sein, dass die sich da gegenseitig irgendwie beglückt haben." Als hätten es die anderen Bewohner der Männer-Villa da bereits geahnt, stempelten sie Tabea und Vasi fortan als "Lesben-Duo" ab.

Überrascht waren die Show-Kandidatinnen Giulie und Janina Gander trotzdem, als Tabea und Vasi ihre Liebe schließlich öffentlich machten. "Eigentlich war zwischen Anthony und Tabea was und – das war so ein Vierer-Gespann – zwischen Vasi und Benjamin lief eigentlich auch noch was", enthüllten die "Temptation Island"-Girls kürzlich im Promiflash-Interview.

RTL Vasfije Muharem und Tabea Thomas, "Temptation Island"-Kandidatinnen

Instagram / itsgiulie "Temptation Island"-Giulie Santana

Instagram / janina.gander Giulie Santana und Janina Gander von "Temptation Island"

