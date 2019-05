Jade steht zu ihrem Freund 6ix9ine (23)! Der amerikanische Skandal-Rapper, der auch unter dem Namen Tekashi69 bekannt ist, hat aktuell mächtig Ärger am Hals: Gleich wegen mehrerer Verbrechen droht dem US-Amerikaner eine Freiheitsstrafe von mindestens 47 Jahren. Nun bekam er von seiner Flamme Unterstützung auf eine ganz besondere Art: Auf Jades Brust prangt seit wenigen Stunden ein Portrait des "Gummo"-Interpreten!

Mit einem "69"-Tattoo auf ihrem rechten Schlüsselbein hatte die Influencerin bereits Ende vergangenen Jahres überrascht. Nun legte sie nach und präsentierte auf Instagram ihre neueste Körperkunst. "Ich habe mir Chris Brown (30) tätowieren lassen, total verrückt", kommentierte die 22-Jährige die Aufnahme. Es bedarf jedoch nur eines Blickes, um zu erkennen, wem das Gesicht auf ihrer linken Brust tatsächlich gehört. So ist das Markenzeichen von 6ix9ine deutlich zu erkennen: Die Rasterzöpfe und eine riesige "69" auf der Stirn.

Jades Anhänger rasteten in den Kommentaren förmlich aus: Während einige sie für diese mutige Aktion feiern, fragen sich andere, wie sie ihren Körper nur so verunstalten konnte. Ob der 23-Jährige das Meisterwerk selbst schon begutachten konnte, ist nicht bekannt. Tekashi sitzt seit seiner Festnahme im November in Haft.

ActionPress 6ix9ine im Oktober 2018

Instagram / __ohsoyoujade Jade mit ihrem Tekashi69-Tattoo

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine, Rapper

