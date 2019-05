Was für ein süßer Anblick! Am heutigen Mittwoch war es endlich so weit: Zwei Tage nach der Geburt ihres Kindes zeigten sich Herzogin Meghan (37) und ihr Mann Prinz Harry (34) zum ersten Mal der Presse. Der stolze Papa hielt seinen Sohnemann lächelnd im Arm und auch die frischgebackene Mama hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Außerdem gewährte sie den Journalisten freie Sicht auf ihren After-Baby-Bauch!

In einem weißen Dress stellte sich die 37-Jährige zusammen mit ihrem Mann und Baby Sussex dem Blitzlichtgewitter. Auf den ersten Fotos sieht man, dass die ehemalige Schauspielerin noch ein kleines Babybäuchlein hat. Das Sommerkleid umspielte ihre schönen Rundungen – und ihr Mama-Glow machte ihren ersten Auftritt mit ihren beiden Männern perfekt.

Im Gegensatz zu Herzogin Kate (37) nahm sich Meghan nach der Geburt ihres Sohnes eine zweitägige Auszeit, um die ersten Momente mit ihren Liebsten ganz ungestört genießen zu können. Die Frau von Prinz William (36) posierte hingegen bereits kurz nach der Entbindung für die Fotografen – und auch bei ihr war damals noch eine kleine Wölbung zu sehen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem kleinen Sohn

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William nach der Geburt von Prinz George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de