Endlich durfte die Welt einen Blick auf das neugeborene Baby Sussex werfen! Am Montagmorgen waren Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) zum allerersten Mal Eltern geworden. Seitdem hatten die Turteltauben ihren kleinen Sohn noch vor dem Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit geschützt. Bis jetzt: Am Mittwochmittag traten Meghan und Harry mit ihrem süßen Nachwuchs vor die Presse – und strahlten überglücklich über beide Ohren!

Was für ein emotionaler Moment: Gegen 13 Uhr am Mittwoch strahlten die Neu-Eltern zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem kleinen Mann in die Kamera der Journalisten in Windsor Castle. Während Meghan ein weißes, ärmelloses Wickelkleid trugt, erschien Harry ganz förmlich in einem grauen Anzug mit blauer Krawatte. Der 34-Jährige trug stolz seinen Sohn auf dem Arm, der ein weißes Mützchen auf dem Kopf trug und in ein creme-farbenes Deckchen eingewickelt tief und fest schlief.

Während der ersten Foto-Session beantworteten die Eheleute lediglich einige kurze Fragen – ihre große Freude war den beiden dabei aber im Gesicht anzusehen. Den Namen ihres Mini-Mannes verrieten sie jedoch noch nicht. Sie erklärten jedoch, ihr Schatz werde nun auf seine Uroma Queen Elizabeth treffen.

