Wird Prinz Harry (34) jetzt zum Super-Ehemann? Am 6. Mai ist der royale Rotschopf zum ersten Mal Papa geworden: Am frühen Morgen brachte seine Frau Herzogin Meghan (37) den gemeinsamen Sohn zur Welt. Nach der Geburt schwärmt der 34-Jährige bereits in den höchsten Tönen von seinem Söhnchen – und von seiner Liebsten. Ein Insider ist sich sicher: Harry wird Meghan nun noch mehr vergöttern!

Der Royal-Experte und Filmemacher Nick Bullen erklärt gegenüber Fox News: "Harry liebt Meghan über alles. Sie ist schön, clever und wortgewandt und er liebt sie sehr!" Der TV-Journalist meint, der Sechste der britischen Thronfolge werde seiner Frau in Zukunft jeden Wunsch von den Augen ablesen: "Wenn sie etwas möchte, wird er es möglich machen. Er will, dass sie alles bekommt, was sie will!"

Ein bedeutsamer Grund für Harrys Beschützer-Instinkt seien die Erfahrungen seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) – er wolle verhindern, dass Meghan wie die Ex-Frau von Prinz Charles (70) zum Opfer der Medien und des Palasts werde. "Er möchte sicherstellen, dass sie so geschützt wird, wie seine Mutter nicht geschützt wurde. [...] Lange Zeit war sie auf sich alleine gestellt. Das soll Meghan nicht passieren!", erläutert Bullen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko 2019

Getty Images Prinz Harry kurz nach der Geburt seines Sohnes im Mai 2019

ActionPress/SIPA/SIPA Prinzessin Diana mit Prinz Harry auf dem ersten offiziellen Baby-Foto 1984

