Madonna (60) hat das erreicht, wovon andere Sängerinnen nur träumen können. Sie ging als Queen of Pop in die Geschichte ein und hat es geschafft, in der Musikbranche über Jahrzehnte Erfolge zu feiern und dabei nie in Vergessenheit zu geraten. Man könnte meinen, sie habe sich genug bewiesen. Doch vor allem jetzt, im Alter von 60, spürt Madonna den Erfolgsdruck mehr als je zuvor!

Im Gespräch mit der britischen Vogue blickte die Ikone auf ihr Leben in der Musikbranche zurück. “Die Leute haben immer versucht, mich aus verschiedenen Gründen zum Schweigen zu bringen. Sei es, weil ich nicht hübsch genug bin, nicht gut genug singe, nicht talentiert genug bin, nicht verheiratet genug bin, und jetzt, weil ich nicht jung genug bin”, erzählte Madonna und fügte hinzu: “Jetzt kämpfe ich gegen Altersdiskriminierung, jetzt werde ich dafür bestraft, 60 zu sein.” Außerdem beschäftige sie noch eine weitere Sache: Die Sängerin fühlte sich während ihrer Karriere nämlich speziell von Frauen nicht unterstützt. Auch fehlten ihr die lebenden weiblichen Vorbilder.

Madonna äußerte sich nicht nur zu ihrer Karriere, sondern plauderte auch privat aus dem Nähkästchen – zum Beispiel über das Thema Erziehungsmethoden. So verriet sie, dass Söhnchen David mit 13 noch kein Smartphone bekomme. Den Fehler habe die Single-Mutter bereits bei ihren älteren Kids gemacht, deren Handy dann einen zu großen Teil in ihrem Leben eingenommen hätte.

Ethan Miller/Getty Images for ABA Madonna in Las Vegas

Getty Images Madonna bei der MET-Gala im Mai 2017

Stephen Lovekin/Getty Images Madonna, Sängerin

