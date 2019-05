Wieder Aufregung um den Neffen von Herzogin Meghan (37)! Bereits vor rund einem Jahr hatte Tyler Dooley für Schlagzeilen gesorgt. Der Grund: Der Sohn von Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. besitzt eine Cannabis-Farm in Oregon. Während die ehemalige Schauspielerin gerade eigentlich ihr Familienglück mit Prinz Harry (34) und ihrem Neugeborenen genießt, könnte das jetzt von einer erneuten Hiobsbotschaft um ihren Neffen überschattet werden: Tyler wurde nämlich in eine Schlägerei verwickelt!

Bereits am Freitagabend soll sich der Vorfall vor einer Bar im US-Bundesstaat Oregon ereignet haben, wie Beamte gegenüber The Sun bestätigten. Gegen 23:15 Uhr soll es außerhalb des Lokals zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein, in die neben Tyler auch 15 bis 20 weitere Männer involviert gewesen seien. In dem Gerangel soll der 26-Jährige “zu Boden geworfen” worden sein und sich am Bein verletzt haben. Als die Polizei im Lokal eintraf, soll die Schlägerei bereits vorbei gewesen sein. Nun behaupte Tyler, er sei nicht an dem Tumult beteiligt gewesen: "Ich bin kein Opfer."

Ob dieser Vorfall das sowieso schon angespannte Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Neffen noch mehr belasten wird? Tyler hatte vor Kurzem gegenüber der britischen Zeitung offenbart, wie sehr er darunter leide, keinen Kontakt mehr zu seiner Tante zu haben. Früher hingegen hätten sie ein geschwisterliches Verhältnis zueinander gehabt.

Supplied by WENN Tyler Dooley vor dem Buckingham Palace

Instagram / tylerscottdooley Tyler Dooley, Neffe von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihr Sohn

