Was für eine außergewöhnliche Wahl von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Gut zwei Tage lang hielten die beiden Mitglieder des britischen Königshauses den Namen ihres am Montag geborenen Sohnes geheim. Dann verkündeten sie aber ganz stolz: Ihr kleiner Spross heißt Archie Harrison. Ob sich die jungen Eltern dabei von einer prominenten Person haben inspirieren lassen? Immerhin gab es schon einige bekannte Archies.

So teilt der Sohn des 34-Jährigen seinen Rufnamen unter anderem mit Serienfiguren wie Archie Andrews (KJ Apa, 21) aus dem Netflix-Hit Riverdale oder Archie Hopper (Raphael Sbarge) aus "Once upon a Time". Doch auch Sportstars wie den einstigen Boxer Archie Moore ziert die Kurzform von Archibald – und der verstorbene US-Amerikaner gilt immerhin heute noch als langjährigster Weltmeister im Halbschwergewicht aller Zeiten. Zudem beweisen die Sussexes bei der Namensgebung, wie angekündet, Gender-technisch Feingefühl. Ihre Wahl ist nämlich geschlechtsneutral, wie die britische Schauspielerin Archie Panjabi exemplarisch belegt.

Allerdings dürfte für das Palastpärchen vor allem die Bedeutung ausschlaggebend gewesen sein. Archie steht für der Kühne oder der Mutige. Außerdem ist auch Harrison eine süße Ehrung an seinen Papa, denn es heißt wortwörtlich "Harrys Sohn".

