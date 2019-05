Was für eine putzige Überraschung! Am 6. Mai wurden Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zum allerersten Mal Eltern: Um 5:26 Uhr Ortszeit erblickte der kleine Sohn des Paares das Licht der Welt. Seit der Geburt warteten die Royal-Fans sehnsüchtig auf die Bekanntgabe des Namens und den ersten Auftritt der kleinen Familie – und wurden nun für ihre Geduld belohnt: So heißt das Söhnchen von Meghan und Harry!

Am Mittwochmittag traten die Neu-Eltern zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Sohnemann vor die Objektive der Fotografen. Stolz strahlten Harry und seine Gattin in die Kameras, während der frischgebackene Papa seinen Nachwuchs auf dem Arm hielt. In kurzen Worten verrieten sie auf Instagram später dann endlich den Namen: "Archie Harrison Mountbatten-Windsor"

Ob die Liebhaber der Königsfamilie damit wohl gerechnet hätten? In den letzten Tagen galt schließlich Arthur als absoluter Spitzenreiter – zumindest in den britischen Wettbüros. Damit wäre der Mini-Royal in die Fußstapfen zahlreicher Vorfahren getreten, die diesen Namen ebenfalls entweder trugen oder noch tragen. Wie gefällt euch die Namenswahl von Harry und Meghan? Stimmt unten ab.

Getty Images Prinz Harry kurz nach der Geburt seines Sohnes im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Getty Images Baby Sussex

