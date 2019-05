Der Thronfolger bei Game of Thrones könnte selbst die hartgesottensten Fans überraschen! Zumindest, wenn sich ihre Theorie bewahrheiten sollten. Die letzte Staffel der Erfolgsserie flimmert seit wenigen Wochen über die Bildschirme und schon überschlagen sich Mutmaßungen bezüglich des Endes des Historien-Epos'. Neben Sansa Stark, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Arya und Jon Schnee kommt nun noch ein ganz neuer Mitstreiter ins Spiel.

Während Jon und Daenerys nach aktuellen Zuschauer-Annahmen einhellig die Nase vorn haben und neben ihnen noch weitere auf den Thron aller Throne linsen, ist ein unauffälliger Anwärter so gut wie in Vergessenheit geraten: Gendry, Schmied und König Roberts unehelicher Sohn, der von Schauspieler Joe Dempsie gespielt wird. Er hätte aufgrund seiner Wurzeln ebenfalls Anrecht auf die Thronfolge. Die Fans schätzen seine Chancen diesbezüglich mittlerweile sogar sehr hoch ein. Es bleibt also weiterhin ein heißes Rennen um die eiserne Krone!

Ned Stark wusste wohl schon zu Beginn der Serie um das königliche Blut in den Adern des damaligen Säuglings, als er bemerkt hatte, dass Jon Arryn, ein Gehilfe Roberts, nach dem Kind gesucht hatte. In weiser Voraussicht formulierte er sein Testament dementsprechend: Anstatt den Befehl des Königs zu befolgen und Joffrey als König vorzusehen, schrieb er von einem "rechtmäßigen Erbe" – schließlich wusste er als einziger, dass Joffrey nicht Roberts Sohn war.

Getty Images Schauspieler Joe Dempsie im Oktober 2017

Getty Images Joe Dempsie bei der Premiere der achten Staffel von "Game of Thrones" in New York

WENN.com Sean Bean als Eddard Stark in "Game of Thrones"

