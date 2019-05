Ist Paul Janke (37) etwa gar nicht so Single, wie er immer tut? Seit seiner Teilnahme an Der Bachelor vor sieben Jahren scheint der Rosenkavalier nicht besonders viel Glück in der Liebe zu haben: Seine Beziehung zu Finalistin Anja Polzer (34) zerbrach nach nur wenigen Wochen und auch bei Bachelor in Paradise fand der Hamburger im vergangenen Frühjahr nicht die Frau fürs Leben. Doch spielt Paul seinen Solo-Status etwa nur vor? Ein Insider behauptet nun, der 37-Jährige sei bereits seit drei Jahren vergeben – an eine verheiratete Frau!

Was für eine irre Geschichte! Im Interview mit Bunte versicherte Unternehmer Wilfried B. nun, seine eigene Ehefrau Kathrin (37) treffe sich seit drei Jahren mit dem DJ: "Meine Frau hat bereits seit 2016 eine Liebesbeziehung mit Paul Janke. Das sind keine Gerüchte, sondern Tatsachen!" Die zweifache Mutter habe den Blondschopf über Social Media kennengelernt und ihn dann zum Essen getroffen – natürlich hinter dem Rücken ihres Mannes. "Ich habe erst durch Freunde, welche die beiden immer wieder in eindeutigen Posen gesehen haben, davon erfahren. Da traf sich Paul Janke aber schon ein halbes Jahr mit meiner Frau!", schilderte der 50-Jährige.

Betrachtet man die vergangenen Schlagzeilen über den ehemaligen Bachelor, klingt die Geschichte des betrogenen Ehemanns plausibel: Im Mai 2018 gab Paul selbst zu, eine Romanze zu einer Zweifach-Mama gehabt zu haben. Damals erklärte der Wahl-Mallorquiner jedoch, die Beziehung aus Vernunft beendet zu haben. Vor wenigen Wochen wurde er dann erneut mit einer Blondine auf der Balearen-Insel gesichtet, bei der es sich um Kathrin gehandelt haben soll. Pauls Management erläuterte gegenüber Promiflash damals jedoch, die beiden seien kein Paar.

