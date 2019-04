Doch kein Dauer-Single? Ex-Bachelor Paul Janke (37) schien bei der Liebessuche bisher kein Glück gehabt zu haben. Zwar habe er in den letzten Jahren immer wieder Frauen kennengelernt und auch einige längere Beziehungen geführt – die Richtige scheint bisher allerdings noch nicht dabei gewesen zu sein. Oder etwa doch? Gerüchten zufolge soll der Hamburger derzeit eine alte Romanze wieder aufflammen lassen.

Erst im vergangenen Jahr hatte Paul offenbart, dass er eine durchaus ernste Beziehung mit einer zweifachen Mutter geführt habe, die im Jahr 2017 jedoch zerbrochen sei. Fehlende Gefühle hätten demnach nicht zur Trennung geführt, sondern allein rationale Gründe, erklärte das Nordlicht damals. Wer seine geheime Freundin war, gab der ehemalige Rosenkavalier nicht bekannt. Doch wie IN wissen will, handle es sich bei der Unbekannten um Kathrin Bösch, mit der Paul jetzt angeblich am Flughafen Köln-Bonn gesichtet wurde. Die Millionärsgattin, die durch das TV-Format "Plötzlich reich, plötzlich arm" bekannt geworden ist, soll dem Bericht zufolge sogar ihren Ehemann verlassen haben, um mit dem attraktiven Blondschopf zusammen zu sein.

Doch was ist dran an den vermeintlichen Liebes-News? Promiflash hat bei Pauls Management nachgehakt – und das stellte klar: An den Spekulationen sei nichts dran! "Die beiden sind seit Jahren befreundet", heißt es in dem Statement. Kathrin gehöre lediglich zum engen Bekanntenkreis des 37-Jährigen.

