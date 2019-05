Auf diese Nachricht hatten die Royal-Fans seit einer gefühlten Ewigkeit gewartet: Am Montag verkündete der Buckingham Palace endlich, dass der erste gemeinsame Spross von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auf der Welt sei. Die Tatsache, dass die ganze Welt nach England blickte, um die Ankunft des kleinen Prinzen zu feiern, nahm ein anderes prominentes Geburtstagskind mit jeder Menge Humor: George Clooney (58) machte jetzt in einem Interview Witze darüber!

Wie der Sohn von Meghan und Harry hat auch deren guter Freund George am 6. Mai Geburtstag. Dass der Mini-Royal am gleichen Tag wie der Schauspieler sein Wiegenfest feiert, ließ der Hollywood-Star im Gespräch mit Entertainment Tonight nicht unkommentiert. "Es war ein wenig irritierend, weil mir das Kind wirklich die Schau stiehlt! Das war mein Tag! Ich habe ihn schon mit Orson Welles und Sigmund Freud geteilt", scherzte der Frauenschwarm. Bei dem Zwillings-Papa scheint eine Sache zu überwiegen: Die Freude für die frischgebackenen Eltern. "Ich bin sehr glücklich. Sie sind ein bezauberndes Pärchen, also ist es sehr aufregend", erklärte er.

Einen Erziehungstipp von Vater zu Vater wird Harry von seinem Kumpel allerdings wahrscheinlich nicht bekommen. George nahm bei der Erklärung dafür sich und sein Alter auf die Schippe: "Ich gebe keinen Rat, ich bin 58. Mit 58 sagst du nur: 'Puh! Ich gehe einfach überall mit meiner Gehhilfe hin.'"

John Rainford / WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko im Februar 2019

Chris Radburn - WPA Pool/Getty Images Amal und George Clooney bei Prinz Harry und Meghans Hochzeit in Windsor

Getty Images George und Amal Clooney auf der "Catch-22"-Premiere in Hollywood

