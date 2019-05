Schwere Zeiten für Philipp Stehler (30)! Vor zwei Monaten hatte der Ex-Bachelor in Paradise-Star seine Fans mit der Nachricht schockiert, dass er seit vielen Jahren an einer chronischen Darmerkrankung leide. Nachdem sich der Reality-TV-Star in den vergangenen Tagen zunehmend aus den sozialen Medien zurückgezogen hatte, läuteten bei seinen Fans die Alarmglocken. Leider zurecht: Philipps Gesundheitszustand hat sich tatsächlich verschlechtert.

In seiner aktuellen Instagram-Story offenbart der 30-Jährige den traurigen Grund für seine tagelange Social-Media-Abstinenz. Bereits der Hintergrund, vor dem das Fitnessmodel seine Videobotschaft aufnimmt, verrät: Philipp befindet sich in einer Klinik. "Ich glaube, ich bin gerade in der schlechtesten Phase meines Lebens", legt der Influencer schließlich den Auslöser für seinen Krankenhausaufenthalt offen. "Ich kann nichts essen, ich kann nichts trinken, außer über eine Infusion. Ich kriege dermaßen Schmerzen und deswegen bin ich jetzt hier." Ihm gehe es schlichtweg "beschissen".

Gibt es dennoch einen klitzekleinen Grund zum Aufatmen? Der Sportler verrät, dass eine operative Behandlung der Darmerkrankung möglich sei und er diese ernsthaft in Betracht ziehe. "Dagegen habe ich mich eigentlich immer gewehrt", erzählt er. "Ich dachte immer, ich bin stark und ein Kämpfer. Aber an diesem Punkt muss ich mich im Kampf geschlagen geben und eingestehen, dass ich durch alternative Therapien einfach nicht mehr weiterkomme." Eine Operation sei daher nun wohl "das letzte Mittel".

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im März 2019

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Mai 2019

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de