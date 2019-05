Es ist eine Disney-Romanze der besonderen Art: Während der zweite Geburtstag der kleinen Birdie Joe Danielson den offiziellen Anlass lieferte, feierten Nikki Bella (35) und ihr Lover Artem Chigvintsev wohl eher das Leben selbst. Die beiden nutzten den Geburtstag von Nikkis Nichte, um ihre Mom Brie Bella (35), deren Mann Daniel Bryan (37) und eben auch das glückliche Geburtstagskind an einen der schönsten Orte für Kinder und Verliebte zu begleiten: in die traumhafte Welt von Disneyland.

Auch wenn es dieses Beweises kaum bedarf: Zahlreiche Bilder auf Nikkis Instagram-Account machen deutlich, dass sich das Fünfergespann im Freizeitpark pudelwohl gefühlt hat. Die Damen haben sich nicht nur verspielt mit Micky-Maus-Ohren geschmückt, ihnen scheinen auch zahlreiche Berühmtheiten begegnet zu sein. So gibt es nicht nur ein gemeinsames Foto mit Donald Duck, auch Goofy macht Geburtstagskind Birdie seine Aufwartung. Nikki schreibt in einem separaten Post: "Ich hätte nie erwartet, dass ich so viel Spaß in Disneyland haben würde. Ich habe wirklich das Kind in mir gespürt." Dazu veröffentlicht die 35-Jährige den berühmten Disney-Spruch: "Lachen ist zeitlos, Fantasie kennt kein Alter und Träume sind für die Ewigkeit."

Auch Boyfriend Artem hatte auf Instagram bereits auf einen klassischen Disney-Spruch zurückgegriffen. Bei dem Tänzer hieß es zum Gruppenbild: "Du kannst den allerschönsten Ort der Welt erfinden, ihn planen und bauen. Am Ende braucht es Menschen, um den Traum wahr werden zu lassen."

Getty Images Nikki Bella und John Cena im November 2017

Instagram / theartemc Daniel Bryan, Birdie, Brie Bella, Nikki Bella, Artem Chigvintsev

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

