Ihr Auftritt verschlug nicht nur den anderen Gästen und den Fotografen den Atem! Am vergangenen Montag schlenderten zahlreiche Stars über den rosafarbenen Teppich der Met Gala. Zu ihnen gehörte auch Hailey Bieber (22), die in ihrem farblich passenden Kleid für einen echten Wow-Moment sorgte. Auch Ehemann Justin Bieber (25) zeigte sich überwältigt vom Look seiner Liebsten: Während er im Netz von ihr schwärmte, verriet er auch ganz nebenbei den Kosenamen für seine Hailey.

In einem schimmernden Traum in Rosa, einer Kreation von Alexander Wang (35), posierte Hailey für die anwesenden Fotografen. Die lange Schleppe gab dem vorne hochgeschlossenen Dress mit Mega-Rückenausschnitt das besondere Etwas. Beim Anblick seiner Ehefrau konnte Justin nicht anders: Er teilte einen Schnappschuss von Hailey in seiner Instagram-Story und kommentierte ihn mit den Worten “Umwerfend, Goo Goo.” “Goo Goo” bezeichnet in den USA üblicherweise das Geräusch, das neugeborene Babys machen – ob der Biebs das Model wohl immer so nennt?

Bereits vor wenigen Wochen hatte der Sänger bewiesen: Er ist hin und weg von seiner Herzdame! Als Kendall Jenner (23), die beste Freundin von Hailey, einen gemeinsamen Schnappschuss vom Coachella-Festival auf Instagram geteilt hatte, hatte der Kanadier auf dem Bild nur Augen für eine Sache: die Brüste seiner Gattin. “Baes Brüste”, hatte er unter das Pic geschrieben.

