In jüngster Zeit sorgt Kim Kardashian (38) weniger durch ihr Privatleben, als durch ihren Einsatz für Gefängnisinsassen für Schlagzeilen. Vor Kurzem erst erwirkte sie gemeinsam mit ihrer Anwältin Brittany K. Barnett die vorzeitige Entlassung von Alice Marie Johnson, die wegen gewaltloser Drogendelikte eine lebenslange Haftstrafe absitzen sollte. Ebenso konnte sie den wegen Drogenhandels inhaftierten Charles Matthews vor einer unverhältnismäßig langen Strafe bewahren. Nun ist ihr ein weiterer Coup gelungen: Erneut holt Kim einen Mann aus dem Gefängnis!

"Wir haben es wieder getan", schrieb Kim am vergangenen Freitag stolz auf Twitter. Sie konnte einen Mann aus Miami namens Jeffrey aus dem Gefängnis befreien. "Er wurde zu 22 Jahren lebenslanger Haft wegen harmlosen Drogenmissbrauchs verurteilt. Er hat zu viel Zeit auferlegt bekommen, aber es macht mir so viel Freude, diese lebensrettende Arbeit zu finanzieren", twitterte die 38-Jährige zudem. "Jeffrey hätte in diesem Fall niemals zu lebenslanger Haft verurteilt werden sollen", war sich auch Kims Anwältin Barnett sicher und fügte hinzu: "Amerikas Inhaftierungssucht zerstört ganze Familien."

Kims Interesse an der Justiz scheint längst geweckt zu sein: Der Reality-Star hat sich bei der California State Bar registriert, um Rechtswissenschaften zu studieren. In den nächsten vier Jahren muss die Unternehmerin also ordentlich büffeln, wenn sie wirklich vorhat, 2022 die Anwaltsprüfung abzulegen.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de