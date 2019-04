Ohne Fleiß kein Preis! Kim Kardashian (38) hat bekanntlich viele Talente: Die Reality-Queen arbeitet als TV-Sternchen, Unternehmerin, Model und auch als Schauspielerin. Doch das scheint ihr noch nicht zu reichen: Kim ist neuerdings auch Praktikantin in einer Anwaltskanzlei in San Francisco. Denn sie will jetzt in die Fußstapfen ihres Papas treten – und Juristin werden. Schon 2022 will sie die US-amerikanische Anwaltsprüfung ablegen!

Gegenüber Vogue verriet die 38-Jährige, dass sie über ihre Entscheidung lange und sorgfältig nachgedacht habe. Ein Grund für die berufliche Neuorientierung sei ihr Einsatz für eine verurteilte Straftäterin im vergangenen Sommer gewesen: Kim hatte sich für die Verkürzung der lebenslangen Freiheitsstrafe einer Frau eingesetzt, die wegen Drogendelikten im Gefängnis saß. US-Präsident Donald Trump (72) stimmte dem Antrag zu, woraufhin die Frau freigelassen wurde.

In manchen US-Bundesstaaten kann die Anwaltsprüfung auch ohne vorangegangenes Jurastudium abgelegt werden, wenn vorher ein Kanzlei-Praktikum absolviert wurde. Dies ist beispielsweise in Kalifornien der Fall. Kims Vater, Robert Kardashian (32), wurde 1995 als Promi-Anwalt einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als er O.J. Simpson (71) in einem Mordprozess verteidigte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Dominik Bindl/Getty Images Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York, Dezember 2018

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala 2019

