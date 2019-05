Hat Benjamin Piwko (39) wegen Let's Dance Stress mit seiner Frau? Der Kampfsportler tanzt sich in der beliebten Show von Woche zu Woche in die Herzen der Zuschauer – immer an der Seite von Tanz-Profi Isabel Edvardsson (36). Bei einigen Tanzeinlagen vermitteln die beiden viel Gefühl auf der Bühne, bei zahlreichen Akrobatik-Einlagen ist viel Körperkontakt notwendig. Kocht da bei der Ehefrau des gehörlosen Sportlers vielleicht manchmal Eifersucht auf?

"Nein. Gar nicht. Sie weiß ja, dass das alles nur Show ist. Ich bin ja auch im Kampfsport und als Schauspieler Frauen sehr nahegekommen. Das gehört zum Job dazu", offenbarte er im Promiflash-Interview. Und einen Grund für Eifersucht gibt es auch nicht: Zwischen dem 39-Jährigen und der Mutter eines Sohnes sei eine gute Freundschaft entstanden – Benjamin verstehe sich zudem auch prima mit Isabels Ehemann Marcus.

Ob sich Benjamins Liebste, die in Amerika lebt, wohl auch bald im "Let's Dance"-Studio von der Performance ihres Gatten überzeugen kann? "Wenn ich es bis ins Finale schaffe, kommt sie – und dann tanze ich live für sie und freue mich drauf", führte er im Interview weiter aus.

Instagram / benjamin_piwko Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Benjamin Piwko auf der Cirque du Soleil "Paramour - Das Musical"-Premiere

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let’s Dance" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de