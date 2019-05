Diesen Auftritt von Herzogin Meghan (37) werden die Royal-Fans sicher so schnell nicht vergessen! Am Mittwochnachmittag präsentierte Prinz Harry (34) zusammen mit seiner Frau aller Welt zum ersten Mal ihren Sohn Archie Harrison. Doch bei dem Event waren nicht nur alle Augen auf den Neugeborenen gerichtet, auch die Garderobe der Mama wurde bis aufs kleinste Detail von den Medien inspiziert. Während ihr Kleid nur an einen früheren Look erinnerte, hatte Meghan ihre Schuhe zum zweiten Mal aus dem Kleiderschrank geholt!

Ihr weißes Wickeldress ähnelte stark den Sachen, die sie im Juli 2018 angehabt hatte. In die sandfarbenen High Heels war die 37-Jährige damals bei der Commonwealth Reception im Marlborough House geschlüpft.

Dass Meghan offenbar kein Problem damit hat, Kleidungsstücke und Accessoires zu recyceln, hatte sie bereits in der Vergangenheit bewiesen: Auch einen schwarzen Mantel hatte sie sich sowohl Ende 2018 als auch im Januar 2019 für einen öffentlichen Termin noch einmal übergeworfen.

Collage: Getty Images Herzogin Meghan bei der Commonwealth Reception im Julo 2018

Anzeige

Chris Allerton ©️Sussex royal Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de