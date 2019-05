Herzogin Meghan (37) weiß ganz genau, was ihr steht! Am vergangenen Montag brachte die ehemalige Schauspielerin ihren ersten Sohn zur Welt. Nur zwei Tage später stand für die Amerikanerin und Ehemann Prinz Harry (34) nun der allererste Auftritt als kleine Familie an – und dabei verzauberte die Neu-Mama in einem weißen Wickelkleid. Doch vor allem Fans dürfte dieser Style bekannt vorkommen!

Bereits vor ihrer großen Hochzeit mit Harry hatte sich die 37-Jährige bei einem Event in einem dunkelblauen Wickel-Dress präsentiert. Nur wenige Monate später erschien die frühere Suits-Darstellerin im Juli 2018 bei der Nelson Mandela (✝95)-Ausstellung in London in einem zart-rosa Trenchkleid mit doppelter Knopfleiste. Schon damals hatten die Royal-Fans das Kleidungsstück zu Meghans Trend-Teil erklärt – und ihrer trenchigen Vorliebe blieb sie jetzt auch beim ersten Foto-Termin als Neu-Mama treu.

Während Meghan noch im vergangenen Jahr Modelle aus festem Stoff und in Farbe bevorzugte, setzte sie am Mittwoch auf eine Variante aus weißem Leinen. Zur großen Freude bildete sich unter dem weichen Stoff ganz deutlich ihr kleiner After-Baby-Bauch ab. Zudem erstrahlte die Herzogin im süßen Mama-Glow.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Baby

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle beim Royal Foundation Forum

Arthur Edwards/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch der Nelson Mandela-Ausstellung in London

