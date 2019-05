Die diesjährige Staffel von Germany's next Topmodel dürfte den Zuschauern dank Jasmin wohl bestens in Erinnerung bleiben: In der siebten Folge der Castingshow war die junge Frankfurterin im Streit auf Kandidatin Lena losgegangen und soll der 17-Jährigen mehrfach auf den Kopf geschlagen und ihre Extensions rausgerissen haben. Nach dem Eklat wurde sie von Heidi Klum (45) persönlich aus dem Format geschmissen. Lange stellten sich die Fans dann die Frage, ob der Lockenkopf trotzdem am großen Top 20 Walk im Finale im Mai teilnehmen dürfe – Promiflash hat darauf nun die Antwort: Jasmin wird nicht dabei sein!

In einem offiziellen Statement teilte der Sendersprecher von ProSieben die Entscheidung nun gegenüber Promiflash mit: "Jasmin, das ist jedoch schon länger bekannt, wird nicht beim GNTM-Finale dabei sein." Ob sich die 18-Jährige selbst gegen ihren Auftritt entschieden hat oder die Produktion ihr dies untersagt hat, ist jedoch nicht klar.

Über diesen Entschluss dürften zumindest Jasmins frühere Mitstreiterinnen froh sein: Im Promiflash-Interview hatten sowohl Julia als auch Sarah ganz deutlich gemacht, dass ein Auftritt von Joy im Finale zu Streit führen könnte. Sayana erklärte zudem, einige Mädchen hätten Angst vor ihrer ehemaligen Konkurrentin und würden sich deswegen vor einem Treffen fürchten.

Instagram / jasminveitcadeterosado_ "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Jasmin

Instagram / dominicancoco_ Jasmin, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin der 14. Staffel

