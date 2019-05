Sarah oder Caroline – welche Germany's next Topmodel-Kandidatin wird es am kommenden Donnerstag treffen? In der vergangenen Woche schockte Modelmama Heidi Klum (45) mit der Ankündigung, dass die beiden Blondinen in der nächsten Folge im Shoot-out gegeneinander antreten müssen. Das bedeutet konkret: Direkt nach dem Shooting der Woche wird die Jury-Chefin entscheiden, wer sofort die Heimreise antritt. Wird Sarah oder Caroline rausfliegen?

In der 14. Episode der Staffel lautet das Motto "Zeige deine Persönlichkeit". Vor allem das Fotoshooting wird für Heidis Schützlinge eine echte Herausforderung: Nur in Unterwäsche, aber bunt bemalt und voller Glitzer müssen die Mädels auf dem von Touristen überhäuften Rodeo Drive in Beverly Hills posieren. Wer könnte diese Challenge besser meistern – Sarah oder Caro?

Wenn es nach den Kandidatinnen selbst geht, wollen natürlich beide das Fotoduell gewinnen. Caro zeigt sich im ProSieben-Interview etwas zuversichtlicher als Sarah: "Ich weiß, dass ich bei Shootings gut bin und immer gut war und das deswegen auch gewinnen kann", stellt die 21-Jährige klar. Sarah macht sich hingegen Sorgen wegen ihrer Nervosität: "Ich habe schon Angst, weil der Druck steigt und meine Leistung schon ein bisschen nachlässt, wenn ich aufgeregt bin. Mal schauen, ob ich das in den Griff kriege." Wie es am Ende ausgeht, sehen die Fans heute Abend ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Was denkt ihr? Stimmt ab in unserer Umfrage!

